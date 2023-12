Inflation: „Unternehmens-Gewinne sind schuld!“

Anders die Situation im Handel, wo schon traditionell viel weniger als bei den Metallern gezahlt wird. Außerdem sind in dieser Branche auch viele Frauen beschäftigt. Hier gibt es auch nach zahlreichen Verhandlungsrunden noch immer keine Einigung. Anderl: „Ja, die Streikbereitschaft hat sich in den letzten Jahren erhöht, weil es bei Lohnverhandlungen immer wieder zu respektlosem Umgang mit Arbeitnehmern gekommen ist. Aber nicht die Kosten der Mitarbeiter sind schuld an der gestiegenen Inflation, sondern die hohen Gewinne der Unternehmen, die Eigentümern und Management zukommen.“ Dies würden auch Studien belegen.