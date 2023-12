Skifahrer und Schwiegervater stürzen in Bach

Gegen 13.05 Uhr fuhr ein 27-jähriger deutscher Schifahrer im Schigebiet Gargellen auf der Piste Nummer 6 im Bereich Schwefeltobel talwärts. Dabei kam der Mann aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz, geriet über den rechten Pistenrand hinaus und stürzte über ein angrenzendes Tobel in das dortige Bachbett. Der Wintersportler wurde von der Pistenrettung geborgen und musste mit Verletzungen an Hand und Hüfte vom Rettungshubschrauber „Robin 1“ in das Landeskrankenhaus nach Bludenz geflogen werden. Es sollte aber nicht der einzige Einsatz der Bergretter an diesem Tag und an dieser Stelle sein ...