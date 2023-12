Am Steuer eingenickt: Vier Verletzte im Spital

Über Böschung geschleudert

Das Fahrzeug der Pensionistin wurde nach dem Zusammenstoß rechts über die Straßenböschung geschleudert und kam auf einem Firmengelände zum Stehen. Der Pkw des 60-Jährigen kam in der Straßenböschung zum Stillstand. Der 60-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Kepler Uniklinikum gebracht. Seine 72-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum geflogen. Die 80-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt und mit dem Notarzt ins UKH Linz gebracht; ihr 29-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls in das UKH Linz eingeliefert.