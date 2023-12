Warum SPÖ-Chef Lindner Kreisky so „anhimmelt“

Der ist in den letzten Kanzlermonaten Kreiskys Anfang 1983 erst geboren worden, hat ihn also nie selbst kennengelernt – was unser Karikaturist Milan A. Ilic umgehend korrigiert: Wer würde nicht gerne mit dem großen Staatsmann beim Heurigen mit einem Achterl anstoßen? Prost! „Aber die Bücher und Dokumentationen mit und über Kreisky haben mich schon beeindruckt“, hat sich Oberösterreichs junger SPÖ-Chef eben anders beholfen.