Warum die Finger von Julian (8) Mut machen können

Der Achtjährige aus Neuhofen an der Krems litt - so wie durchschnittlich eines von 3000 Kindern - an einer Fehlstellung: Seine kleinen Finger standen im 45-Grad-Winkel bei den Ringfingern an. Eine Operation bog die Sache wieder gerade. Zuerst flossen bei Julian die Tränen, dann kam der Stolz.