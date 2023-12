Johannes Lamparter triumphiert in Ramsau

Der Tiroler Johannes Lamparter hat am Freitag die 13 Jahre lange Weltcup-Sieglosigkeit von Österreichs nordischen Kombinierern in Ramsau mit einem Massenstart-Erfolg beendet. Von Rang vier nach dem 10-km-Langlauf schaffte der 22-Jährige im bei widrigen Bedingungen am frühen Abend durchgeführten Springen den Satz nach ganz vorne, verwies den sonstigen norwegischen Dominator Jarl Magnus Riiber um 3,8 Punkte auf Rang zwei.