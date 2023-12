58 Staatsfirmen-Chefs verdienen mehr als Kanzler

An der Spitze stehen die Konzernvorstände von Post (pro Kopf 1,99 Millionen Euro/Jahr) und Verbund (1,46 Millionen Euro). An den beiden börsenotierten Gesellschaften hält der Bund jeweils 50 Prozent. Auch bei den ÖBB und ihren Töchtern oder der ÖBAG (siehe Tabelle) werden in der Privatwirtschaft übliche Topgagen bezahlt.



Hier sehen Sie das Gehalt der Chefs in öffentlichen Unternehmen wie der Post und den ÖBB.