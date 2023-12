Sparstift, aber keine Neuverschuldung

SPÖ kündigt Sozialfonds an

Vizebürgermeister Michael Leitgeb (SPÖ) sieht in der Gebührenanhebung hingegen eine Notwendigkeit, die zwar weh tue, aber unerlässlich war, „um keine Schieflage in der Gemeindekasse entstehen zu lassen“. Dafür, so Leitgeb, müsse auch in der Verwaltung sparsamer gewirtschaftet werden. Für sozial Schwache soll es auch einen Härtefallfonds geben, kündigt Leitgeb am.