Dutzende Verletzte bei Raketenangriff auf Kiew

Brand in Hochhaus ausgebrochen

Die Schäden in der Millionenstadt entstanden demnach durch herabstürzende Teile der angreifenden Raketen wie der Flugabwehrraketen. In einem der östlichen Stadtteile gab es einen Brand in einem Hochhaus mit neun Stockwerken. In dessen Hof seien auch acht Autos ausgebrannt. Es gab eine Reihe weiterer Brände, an vielen Häusern barsten die Fenster.