Selenskyj stattet Oslo Überraschungsbesuch ab

Der Reise-Marathon von Wolodymyr Selenskyj geht weiter: Nachdem der ukrainische Präsident am Montag in Argentinien und am Dienstag in den USA zu Gast war, ist er Mittwochfrüh überraschend zu einem erneuten Besuch in Norwegens Hauptstadt Oslo eingetroffen, wo er an einem Treffen mit skandinavischen Staatschefs teilnimmt.