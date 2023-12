Wer heuer das beste Zeug zum Spielen hat

Unter den Quizspielen ist im Handel auch Smart 10 weiter beliebt. Piatnik-Chef Dieter Strehl brachte heuer eine rot-weiß-rote Österreich-Variante heraus, die vielerorts vergriffen ist. „Die Gesellschaft war noch nie so verspielt wie jetzt, und es gab auch noch nie so viele Möglichkeiten“, sagt Strehl. Auch Erwachsene sind als Kunden wichtiger geworden. Heidi Heinz bestätigt das: „Lego fängt z. B. bei Anderthalbjährigen an, doch auch das Angebot für Ältere wurde ausgebaut.“ Der dänische Konzern hat im Vorjahr mit weltweit 8,7 Milliarden Euro Umsatz den Rekord 2021 erneut um 17 Prozent übertroffen, heuer bleiben die Erlöse auf dem Niveau.