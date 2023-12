Rekordschulden treiben Opposition auf die Palme

Finanzreferent Anton Lang (SPÖ), der seinen siebenten Haushalt vorlegte, erinnerte die Opposition daran, dass im Jahr 2008 die Schulden der Kages von über einer Milliarde Euro in den Landeshaushalt übernommen wurden. In den vergangenen Jahren habe man kontinuierlich Schulden zurückgezahlt, dann seien Krisen wie Corona gekommen. 2022 habe es 260 Millionen Euro Schuldenabbau gegenüber 2021 gegeben, dann habe Russland Krieg gegen die Ukraine geführt. Wenn der Haushalt so schlecht wäre wie von der Opposition dargestellt, warum habe dann die Steiermark ein so gutes internationales Bonitätsrating?