Schiri verprügelt: Hässliche Szenen in der Türkei

Es war eine turbulente Partie zwischen Ankaragücü und Rizespor am Montagabend. Das Heimteam ging in der 14. Minute durch Olimpiu Morutan in Führung, doch nach einer Roten Karte für Ali Sowe zu Beginn der zweiten Spielhälfte musste Ankaragücü in Unterzahl ran. In der 95. Minute musste dann auch Rizespors Emirhan Topcu frühzeitig unter die Dusche. Nur zwei Minuten später gelang den Gästen durch Adolfo Gaich dennoch der umjubelte Ausgleich.