Wo ist Nawalny? - Seit Tagen kein Lebenszeichen

Noch am Freitag habe es keine Antwort zu Nawalnys Verbleib gegeben. Nun sei den Aufsehern offenbar erlaubt worden, dem Anwalt auszurichten, dass der Gegner von Kremlchef Wladimir Putin nicht mehr dort sei. „Wir wissen immer noch nicht, wo Alexej ist“, sagte Jarmysch. Die Sorge um den Gesundheitszustand Nawalnys nahm am Morgen nach seinem erneuten Fehlen bei einer Gerichtsverhandlung zu. Es sei schon der sechste Tag, an dem nicht klar sei, „was mit ihm geschieht“. Vor einem Gericht in der Stadt Kowrow werden derzeit Klagen des Politikers gegen die Gefängnisleitung verhandelt.