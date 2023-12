240 Millionen Euro: Gewinner bittet um „Betreuung“

Gewinner bittet um „Betreuung“

Überwiesen wird das Geld in vier Wochen. Fast zwei Tage lang dürfte der/die Spielteilnehmer(in) mit sich gehadert haben, ob er/sie mit dem plötzlichen Vermögen alleine umgehen kann. Denn erst am Sonntag ging ein Anruf bei den Österreichischen Lotterien ein, mit der Bitte um „Beratung“. „Der Gewinner hat sich gemeldet, er möchte vom Großgewinner-Betreuer kontaktiert werden“, so Sprecherin Gerlinde Wohlauf im „Krone“-Gespräch. Dieser war bereits im Sommer in Österreich unterwegs, als eine Spielgemeinschaft 72,1 Millionen Euro „erspielte“.