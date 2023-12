Pfeifer: „... dann sollte das nicht passieren“

„Natur war wieder stärker“

Damit geht das Absagenchaos im alpinen Skiweltcup weiter. Zehn Rennen konnten bei Herren und Damen - auch der letzte von drei Bewerben in St. Moritz fiel um - bereits nicht stattfinden. Marco Schwarz, der am Samstag Zweiter hinter Marco Odermatt wurde, sah es so: „Natürlich ist das sehr bitter. Die Natur war wieder stärker.“ Für Teile des Herren-Tross geht es schon am Montag nach Gröden. Die Damen reisen weiter nach Val d’Isere, wo am Wochenende zumindest eine Abfahrt und ein Super-G auf dem Plan stehen. Der Wetterbericht sagt Sonnenschein voraus.