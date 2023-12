Warum Haustiere keine Weihnachtsgeschenke sind

Abgesehen davon stellen die Weihnachtsfeiertage für die Aufnahme eines Tieres sowieso den denkbar ungünstigen Zeitpunkt dar. Die Gewöhnung an das neue Zuhause bedeutet für ein Tier generell Stress. Weihnachtstrubel, Verwandtenbesuche, Silvesterfeuerwerk etc. führen noch zu einer zusätzlichen Belastung in dieser sensiblen Umstellungsphase.