„Entführungen“ und der Wirbel in Eltern-Gruppen

Immer wieder kursieren Meldungen über mögliche Sittenstrolche in den sozialen Medien oder in Eltern-WhatsApp-Gruppen. Jüngst sollen auch in Tirol wieder dubiose Männer Kinder auf Schulwegen aufgelauert haben. Die Angst ist groß - die Gefahr jedoch auch? Die „Tiroler Krone“ hat nachgefragt und von der Polizei wichtige Tipps eingeholt.