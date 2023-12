Klimaaktivistin Hagen-Canaval empört über Urteil

Von der Notwendigkeit des Protests ist die Klimaaktivistin nach wie vor überzeugt. Schon im Zuge der nächsten Landtagssitzung am kommenden Mittwoch will Hagen-Canaval wieder vor dem Landhaus stehen. „Nichts, was die Behörden oder Polizisten mir antun könnten, ist so schlimm wie das, was uns die Klimakatastrophe antut. Ich habe riesige Angst vor den Dürren und Hungersnöten.“