Sheen-Tochter präsentiert ihren vergrößerten Busen

Wollte schon mit 10 großen Busen

Die 19-Jährige hatte sich zu der Brust-OP laut ihres TikToks bereits im Februar 2022 entschlossen. In einem Interview vor zwei Monaten im Magazin „Bustle” verriet Sami, dass sie schon als Mädchen ihrer Mutter nacheifern wollte; „Ich war 10 und konnte es kaum abwarten, eines Tages so große Busen zu haben wie meine Mama. Ich habe mir damals schon Socken und Zeugs in den BH gestopft.“