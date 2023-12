Vater brach beim Schaufeln von Schnee tot zusammen

Der 45-Jährige war am Dienstagabend gegen 20 Uhr damit beschäftigt, die PV-Anlage am Dach der Hackschnitzelhütte vom Schnee zu befreien, wie die Polizei bestätigt. Als er nicht wieder auftauchte, machte sich seine Familie auf die Suche nach ihm und fand ihn regungslos am Dach liegend. Sofort rasten Rettung, Notarzt und Feuerwehr zum Unglücksort. Der Notarzt versuchte noch, den 45-Jährigen zu reanimieren, leider erfolglos. Er verstarb noch vor Ort, soll eine Frau und zwei Kinder hinterlassen. Warum der Mann am Dach zusammenbrach, ist noch unklar.