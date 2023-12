Geraubte Diamanten in Wiener Pfandhaus aufgetaucht

Einer der spektakulärsten Raubüberfälle Deutschlands hatte nun Nachwehen im Wiener Landl. Am 20. Dezember 2014 stürmten fünf Maskierte das Nobelkaufhaus KaDeWe am Kurfürstendamm in Berlin. Bewaffnet mit Macheten und Äxten, zerschmetterten sie Vitrinen der Edeljuweliere Chopard und Rolex, setzten Reizgas ein. 79 Sekunden dauerte der Coup, dann rasten die Täter im Audi mit fünf Schmuckstücken und 15 Uhren im Wert von 817.000 Euro davon.