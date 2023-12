„Virgin River“: Charmaines Zwillinge endlich da

„Stille Nacht“ - es ist vollbracht!

Zur Erinnerung für all jene, die bei dem wilden Drama-Geflecht im idyllischen kalifornischen Wald- und Fluss-Städtchen „Virgin River“ ob der vielen Holzfällerhemden und dramatischen Verwicklungen die Übersicht verloren haben: Nachdem Jack sich in Staffel 1 unsterblich in die neue Arzthelferin und Hebamme Mel verliebt hatte, war seine Ex-Freundin Charmaine plötzlich mit Zwillingen schwanger.