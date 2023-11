Benko: Zehn Millionen Euro für zwei Altkanzler

René Benko hat sich die Dienste zweier österreichischer Altkanzler in den letzten Jahren eine durchaus beachtenswerte Stange Geld kosten lassen: In Summe stellten die beiden ehemaligen Regierungschefs Alfred Gusenbauer (63) und Sebastian Kurz (37) der Signa-Gruppe des Finanzjongleurs in einem relativ überschaubaren Zeitraum rund zehn Millionen Euro in Rechnung.