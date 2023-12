Das war der tragische Todeskampf des Erwin M.

Der tragische Tod von Erwin M. ist in der Waldviertler Gemeinde Bad Traunstein in aller Munde. Von einem fatalen Unglück mit verheerendem Ausgang geht die Polizei aus. Fassungslos ist auch Bürgermeister Roland Zimmer, der sich an keinen Menschen in seiner Gemeinde erinnern kann, der je den Erfrierungstod erleiden musste. Was war passiert?