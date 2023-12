Nach Crash mit Bim hat Auto nur noch Schrottwert

Eine 27-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am Sonntag um 10.15 Uhr mit einem PKW Kirchham auf der L1306. Zur selben Zeit fuhr ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land mit der Straßenbahn von Kirchham kommend in Richtung Vorchdorf. Am Bahnübergang kollidierte die Frau aus bisher unbekannter Ursache mit der Straßenbahn.