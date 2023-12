Privatjet kippt unter gewaltiger Schneelast um

Seit Freitag waren in und um die bayrische Hauptstadt München Unmengen von Schnee vom Himmel gekommen. Besonders betroffen war der im Nordosten der Stadt gelegene „Franz Josef Strauß“-Airport. Dort war es bereits am Freitag zu Flugausfällen gekommen, am Samstagmorgen musste der Flughafen dann komplett für den Flugbetrieb gesperrt werden. Wie dramatisch die Lage war, zeigt nun ein Video, auf dem ein Privatjet zu sehen ist, der unter den Schneemassen umgekippt ist.