Schneefälle: Zug- und Flugverkehr gelähmt

Schneechaos in Bayern: Nachdem am Freitag bereits rund 160 Starts und Landungen am Flughafen München witterungsbedingt abgesagt werden mussten, verschärfte sich die Situation in der Nacht auf Samstag dramatisch. Der Flugbetrieb wurde komplett eingestellt, auch der Zugverkehr ist stark beeinträchtigt. Zahlreiche Passagiere mussten in ihren Zügen übernachten.