Engpässe in Apotheken werden zum „Dauerzustand“

Die Lage in den Apotheken sei zwar angespannt, aber machbar. Denn derzeit seien alle Wirkstoffe in irgendeiner Form verfügbar: „Wir können auf andere Hersteller ausweichen, Medikamente im Ausland besorgen oder sie selbst herstellen“, sagt Veitschegger. So wie etwa einen antibiotischen Saft für Kinder, den die Apotheker in OÖ nun selbst aus Tabletten für Erwachsene herstellen.