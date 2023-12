„Es wird dieses Jahr weniger unterm Baum liegen“

Diese Geschenke liegen im Trend

Noch drei Wochen sind es bis zum Heiligen Abend. Die Suche nach Weihnachtsgeschenken ist längst angelaufen. Im Schnitt will heuer jeder Wiener 290 Euro für Geschenke ausgeben. Auch wenn laut WK Wien bei den Befragten noch eine gewisse Konsumzurückhaltung herrscht. Doch was sind die Trends heuer? Das Ranking der häufigsten Weihnachtspräsente wird auch in diesem Jahr einmal mehr von Spielwaren angeführt. Ein Drittel (33 Prozent) beabsichtigt diese für die Liebsten unter den Christbaum zu legen.