Nächste Absage! Nach Rapid erwischte es Salzburg

Insgesamt vier Absagen

Doch es ist nicht die einzige Bundesliga-Absage an diesem Wochenende: So kann auch die Partie zwischen Red Bull Salzburg und dem Wolfsberger AC nicht wie geplant stattfinden. „Bei der Vorkommissionierung durch die Bundesliga, die am Vormittag durchgeführt wurde, war der Rasen der Red Bull Arena aufgrund der großen Schneemengen, die seit gestern gefallen sind, unbespielbar. Auch die Wetterprognose für den Rest des Tages deutet auf keine Besserung hin, deshalb die Absage“, hieß es vonseiten der Bullen.