Kärntner Nikolo bringt seit 45 Jahren Geschenke

Der Heilige Nikolaus hat einen weißen Bart, den Nikolausstab und eine Bischofmütze und bringt Freude ins Haus. Am 5. und 6. Dezember besucht der Nikolaus dem christlichen Brauchtum entsprechend alle Häuser und schenkt den Kindern Gaben. Viele Kids stellen am Vorabend auch die frisch geputzten Schuhe und Stiefel vor die Tür. In Klagenfurt schlüpft der Optikermeister Ernst Kitzer schon zum 45. Mal ins Niklauskostüm und besucht in den Pfarren Gurnitz die Häuser und Wohnungen, macht auch beim Kindergarten und der Volksschule Station und übt dieses heilige Ehrenamt aus.