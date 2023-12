Bodenseeschifffahrt soll emissionsfrei werden

Die Internationale Bodenseekonferenz wollen die Schifffahrt am Schwäbischen Meer so schnell wie möglich klimaneutral umrüsten. Eine entsprechende Studie wurde bereits erstellt. „Darin wird deutlich, dass unter Beibehaltung der heutigen Fahrprofile, also Geschwindigkeit und Entfernungen, die Klimaneutralität für die meisten Boote langfristig vorwiegend mit flüssigen, CO2-neutralen Kraftstoffen, bevorzugt E-Methanol, erreichbar ist“, erklärte Bayerns Europaminister Beißwenger dazu.