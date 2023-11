Iran: Bekannter Rapper Salehi erneut festgenommen

In Songs Missstände im Land angeprangert

Der Rapper hatte in der Vergangenheit mit seinen kritischen Texten soziale und politische Missstände in dem Land angeprangert. In sozialen Medien solidarisierte er sich im Vorjahr früh mit jenen Demonstranten, die gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem protestierten.