Modekette Jones erneut insolvent

„Seit 1972 steht das österreichische Modeunternehmen Jones für hochwertige Damenmode in den Bereichen Business- und Casual-Fashion. Der fortschreitende Strukturwandel in der Bekleidungsbranche sowie das schwierige wirtschaftliche Umfeld der vergangenen elf Monate erfordern nun die Einleitung eines Sanierungsverfahrens“, hieß es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Geschäftsführer Gabor Rose erklärte, dass sich das österreichische Familienunternehmen den negativen Entwicklungen „trotz aller Anstrengungen“ nicht entziehen konnte.