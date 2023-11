„Können erst feiern, wenn alle Geiseln frei sind“

Als die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober ihr Massaker in Israel verübte und Zivilisten verschleppte, waren darunter auch der israelisch-österreichische Doppelstaatsbürger Tal Shoham. Seine Frau und die beiden Kinder (8 und 3) konnten im Zuge der Geiselfreilassungen in den vergangenen Tagen nach Israel zurückkehren. Der 38 Jahre alte Shoham wird weiterhin als Geisel in Gaza festgehalten.