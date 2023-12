Kindersicherung wird jetzt auch zum App-Ratgeber

Hilfe von der FFG und dem Austria Wirtschaftsservice

In einem Projekt, das von der Forschungsförderungsgesellschaft, kurz FFG, und dem Austria Wirtschaftsservice unterstützt wird, arbeiten sie am Einsatz von Künstlicher Intelligenz. „Die Eltern wissen ja gar nicht mehr, welche Regeln sie setzen sollen, weil sie die Apps nicht kennen oder einfach nicht wissen, wie sie funktionieren“, so Orgler.