AIDS-Hilfe wird zu Checkpoint sexuelle Gesundheit

Am 30. November (17 Uhr) heißt es im Kärnten Museum in der Museumgasse 2 in Klagenfurt: „Love all Types - Fuck all Stereotypes“, wenn Kabarettist Christian Hölbling alias Herr Helfried die „Tauffeier“ des Checkpoints sexuelle Gesundheit moderiert. Eintritt frei!

Am 1. Dezember (19 Uhr) laden die Katholische Kirche und die AIDS-Hilfe zur Andacht zum Welt-AIDS-Tag in die Kreuzberglkirche in Klagenfurt (Volkmannweg 1)