Jakob Pöltl verliert trotz Season High gegen Cavs

Die Kanadier hatten im Duell am Eriesee im Verlauf des zweiten Viertels das Kommando übernommen und sich bis auf 50:38 (22. Minute) abgesetzt. Nach der Pause änderte sich das Bild am Spielfeld. Die Cavaliers kamen immer näher und schafften schließlich die Wende. „Nach einer sehr guten defensiven ersten Hälfte haben wir unseren Rhythmus in der Offense verloren und zugelassen, dass sie heißlaufen. Im Schlussviertel haben wir uns zurückgekämpft, konnten den Turnaround aber nicht mehr ganz schaffen“, sagte Pöltl.