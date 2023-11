Der Kampf gegen die horrenden Stromkosten

„Die Bäckerei Pietschnigg war von meinem Vorschlag, den Strom, den ich von unserer 60 kWp-PV-Anlage auf dem Dach vom Platzerhof gewinne, in ihr Netz einzuspeisen, mehr als begeistert“, so der Firmenkundenbetreuer bei der BKS-Bank in Spittal. Schnell macht sein Vorhaben die Runde und weitere Bewohner sind interessiert. „Private und Unternehmen haben sich gemeldet, wollen sich mir anschließen. Ich suche Anbieter und Abnehmer“, erklärt der 30-Jährige, der nach Erweiterung 300.000 Kilowattstunden an Strom im Jahr produzieren will.