Minus 42 Prozent bei Asylanträgen in Österreich

Meiste Anträge von Syrern

Die meisten Asylanträge in Österreich wurden im Oktober 2023 von syrischen Staatsbürgern (3777) gestellt, gefolgt von Personen aus der Türkei (2.880), Afghanistan (916), Marokko (735) und Pakistan (216). Auch in der bisherigen Jahresstatistik stehen Personen aus Syrien ganz oben - insgesamt suchten 18.120 in Österreich um Asyl an, davon 2679 Frauen und 8145 Kinder.