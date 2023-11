Toto Wolff tobt: „Ich habe die Schnauze voll“

„Wir haben nie die gleiche Pace“

Sein Teamkollege George Russell machte es besser, fuhr auf Startplatz vier. Jubelstimmung war allerdings auch bei ihm nicht angesagt: „Irgendetwas stimmt mit dem Auto nicht“, meinte der Brite am Funk. „Lewis und ich sind gleichauf in Sachen Qualifying-Performances, aber wir haben nie die gleiche Pace“, so Russell. „Entweder ist er vier Zehntel vorne oder ich. Das zeigt einfach, wie schwierig es ist, den Sweet-Spot zu erwischen.“