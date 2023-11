Wolff: „Wie Raumschiffe, die Flügel einfahren“

Doch Wolff sieht das optimistisch: „Das ist eine Riesenherausforderung, wir müssen ein Auto entwickeln, das leichter ist – noch dazu mit einer Batterie. Es soll aber auch kürzer, schmäler und aerodynamisch so effizient sein, dass wir auf den Geraden den geringstmöglichen Luftwiderstand haben und in den Kurven nicht viel Abtrieb verlieren.“ Also wie sehen die Formel-1-Autos ab 2026 aus? „Ich weiß nicht, ob das Dragster werden oder kleine Raumschiffe, wo die Flügel einfahren auf der Geraden“, stellt es Wolff überspitzt darf, „aber gerade das macht es so aufwendig. Genau so muss die F1 sein: nämlich, dass sie neue Wege zeigt.“