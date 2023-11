Finale in Abu Dhabi: Qualifying ab 15 Uhr LIVE

Mercedes gegen Ferrari

Mercedes und Ferrari sind vor dem Finale nur durch vier Punkte voneinander getrennt. „Wir kennen unser Auto gut und wissen, dass es in Abu Dhabi nicht so konkurrenzfähig sein wird wie in Las Vegas“, spielte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur die Chancen herunter. Mercedes-Chef Toto Wolff erwartet trotzdem ein enges Rennen. „Sie haben in letzter Zeit eine gute Form gezeigt. Aber wir wissen, dass wir unsere Performance in den letzten Rennen nicht maximiert haben“, sagte der Wiener.