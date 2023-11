Heute sollen weitere 13 Hamas-Geiseln freikommen

Nach Beginn der Feuerpause im Gaza-Krieg war am Freitag eine erste Gruppe von 24 Geiseln - 13 Israelis und elf Ausländer - freigekommen, die vor sieben Wochen in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Darunter waren vier Doppelstaatsbürger. Regierungschef Netanjahu hat die Rückkehr aller von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Menschen als Ziel ausgegeben.