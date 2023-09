„Drastische Folgen für Familien und Tageseltern“

Seit Freitag ist in Oberösterreich die Novelle zum Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz in Kraft. Die Neos prangern die Regelung an, dass ab drei Kindern die Nachmittagsbetreuung in Krabbelstuben, Kindergärten und Horten stattfinden muss. Für Eltern, Tagesmütter und Gemeinden wird Chaos befürchtet.