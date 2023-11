Großbrand zerstörte alle Träume einer Familie

Binnen Sekunden stand am Mittwochabend das Einfamilienhaus der Familie P. in Grünbach bei Freistadt in Vollbrand. Brandursache waren Trocknungsarbeiten mittels Gasbrenner an der Decke - ein Polier machte den folgenschweren Fehler. Das Schilfdach fing sofort Feuer, das Gebäude stand wenig später in Vollbrand.