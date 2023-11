Vorarlbergs Öffi-Netz wird weiter ausgebaut

Zudem können sich Nachteulen freuen: Der Anrufbus Unterland erweitert das Gebiet auf die Stadt Dornbirn und bringt dort alle Fahrgäste von den Haltestellen nachhause. Ausgebaut wird auch das Angebot der Linie 550 (Dünserberg-Nenzing) im Walgau: In der Hauptverkehrszeit und am Wochenende wird eine stündliche Anbindung für Pendler an den REX realisiert. Beim Stadtbus Bludenz ermöglicht eine Änderung beim Schülerkurs der Linie 501 in der Früh eine bessere Anbindung an den Zug in Richtung Feldkirch.