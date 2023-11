Trainer platzt der Kragen: „Er war so faul, ...“

Heftige Schelte gegen einen seiner Spieler: Für Hertha-Trainer Pál Dárdai ist Angreifer Myziane Maolida ein Dorn im Auge. „Ich habe noch nie einen so faulen Spieler gesehen. Maolida soll sich schnellstens einen anderen Verein suchen, wo er spielen kann. Er hat bei mir seine Chance verspielt“, sagte Dárdai auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Hannover 96 am Freitag. Solche harten Worte hört man in der Öffentlichkeit von einem Profi-Trainer selten …