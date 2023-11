Standing Ovation für Thomas Brezinas erste Show

Vor über tausend Zuschauern stand der bekannte Kinderbuchautor nun zum ersten Mal mit seinem eigenen Soloprogramm auf der Bühne und so viel sei verraten - es endete in einem Standing Ovation! „Lieben, Lachen, anders machen - eine Anleitung für ein Leben voller Freude“ erzählt viele Geschichten aus Thomas Brezinas bewegtem Leben, lustige, wie traurige Zeiten werden behandelt und was er daraus gelernt hat. Eine Mischung aus biografischen Anekdoten und Erkenntnissen, die der heute 60-Jährige im Laufe der Jahre erlangen konnte.